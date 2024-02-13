消防人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣後龍鎮台61線西濱快速道路南下105.4公里側車道匯入口處，11日大年初二早上9點多，發生一起轎車故障火燒車事件，消防人員到場撲滅火勢，所幸沒釀成嚴重意外。

苗栗縣警察局竹南分局今天指出，該案件是民眾開車自後龍鎮出發南行，沿台61線快車道北往南行駛時，駕駛突發現車輛失去動力且引擎蓋冒煙，疑似車輛故障，機警地立即將車輛就近停靠並下車遠離車輛，豈料車輛馬上就因不明原因起火，所幸車上人員都平安。

經警方加強疏導，聯繫拖吊車第一時間移置車輛並協助清除路面，當天早上10時，順利排除佔用車道情形，在30分鐘內迅速消弭車流回堵壅塞情事，恢復台61線沿線交通順暢。

竹南警察分局提醒各位用路人，行車上路前應確認愛車狀況，確實檢查「6燈5油3水1壓」再上路，行駛過程如發現異狀，應立即將車輛停靠安全處所並立即報警求援，以防止事故發生，維護你我行車安全。

另春節連假期間難免車多壅塞，籲請各位用路人出發前，可利用內政部警政署警政App或Goole雲端街景服務獲取壅塞路況及旅遊時間等資訊。