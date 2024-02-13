網友發文。（圖 / 翻攝自臉書社團「靈異公社」）

一名網友A先生（化名）日前透過臉書社團「靈異公社」發文指出，他過去委售北部一棟公寓的頂樓時，該樓層每晚11點總驚傳「地板有椅子拖行」，的奇怪聲響，但驚恐的卻是樓上根本沒有住戶，向原屋主打聽，才得知該處曾經有女子輕生。不過A先生後來透露，這間房子後來售給一對夫妻，背後的這段故事也令人倍感暖心。

網友A先生表示，由於公寓的周遭地點、交通等機能相當方便，當下僅直覺應該很好銷售。不過他與女同事下樓，巧遇住戶，對方一聽他們要售出5樓，隨即匆匆離去；後來，二人開始打掃直至深夜近11時許，樓上地板疑似正拖行椅子，緊接又傳來椅子像被踢倒的聲音，但詭異之處卻在於「樓上根本沒有住戶」。

對此，A先生擔心有人一時想不開跑到頂樓，於是上樓查看，他轉了一圈，發現未有任何異狀，返回後卻看見女同事不斷以眼神催促趕緊離開。倆人回到車上並行駛一段距離後，女同事隨即告知房子有阿飄，還哭著說當時她在打掃，有人拍她頭，以為是錯覺所以沒有理會；不料，樓上傳來聲音時，先生A跑上頂樓未達20秒，門口竟驚現一名女子，又迅速消失不見。

時隔一段時日，A先生帶一名醫院任職的護理師前往看房，二人當時就聽到「頂樓好像有人在說話」，不過護理師並未多問。由於靈異現象接二連三的不斷發生，他從屋主那打聽得知，原本頂樓加蓋一間房，租給一名女子，後來女子因為感情困擾而結束自己的生命。屋主透露，事故發生後，樓下住戶強硬要求拆掉頂樓加蓋的房間、請人誦經，不過後來每一晚的10點47分依然會有那椅子聲。

護理師隔兩天來電向A先生表示，稱她這次想與丈夫前來看房；未料夫妻二人看完後，卻問他能否在晚上10：45到47分這時間再看一次屋子。對此，護理師說，當初看完房子後，他們夫妻夢見一名女子，經過討論決定將房子訂下，其餘的，他們會依循女子的委託一一處理。

最後，A先生指出，這筆買賣順利成交，不僅解決原屋主的夢魘，同時成就這對夫妻事業，並透露護理師的先生現在在科技廠任職經理，如今還順利地買下第二間房子，事業、財運相當不錯。

該貼文發佈後，網友紛紛留言回應：「好人有好報，至少住的人想幫祂，真的是積陰德」、「有時候是緣分的關係，不是所有的鬼魂都是害人的」、「覺得祂在等待有緣人幫助了卻心願，然後也幫助了那對夫妻事業一切順利」、「應是有緣，才能互幫，好結果不錯！」。

也有網友透露自己類似的遭遇，「有的時候，凶宅內的飄是有餘願未了，祂們也是在等有緣人幫忙！我家附近公寓四樓，在我小時候發生兇案，閒置很久才有買主，後來的人買了重新整理住進去，沒事住的好好的，看緣份！」

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