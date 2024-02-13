對於洪孟楷甚至李鴻源被點名接班新北市，侯友宜認為願意為這塊土地奉獻才是最重要的。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今（13）日繼續到泰山、五股等地的廟宇參拜、發福袋，立委洪孟楷、前內政部長李鴻源也一起陪同，面對外界點名洪為2026最熱門的新北市長接班人選，侯友宜說，秉持著對這塊土地努力奉獻的心情，才是大家共同的目標。

侯友宜表示，面對新北市的發展，大家有一個共同的目標，就是要同心同力讓新北市可以大發展，讓人民可以過一個好日子，特別是今年是龍年，也在春節許下祝福，希望人民「吉龍舞春」，不管是中央像是洪孟楷這麼優秀的立委，還有很多民意代表都非常認真努力，甚至看到前內政部長李鴻源也非常關心新北市以及國家大事，大家齊心把新北市建設得更好，才是共同的目標，今天前來的議員宋明宗以及里長們，都是用同樣的心情，一起努力讓新北越來越好。

而國民黨台北市議員鍾沛君建議，如果洪孟楷真的想要選，就要大聲表態，侯友宜則認為，每一個人最重要的是願意對這塊土地奉獻，不管是侯友宜也好、立委也好，或是議員跟里長都是懷抱一樣的心情認真打拚，到泰山為泰山做事、到林口為林口做事、到新北市任何地方為新北做事、去到中央為全台灣做事情，做事情最重要。

另外也有人點名李鴻源接班新北，侯友宜說，李是他的好朋友，相信自己對他的認識，不但是有專業、熱忱，對國家人民充滿使命感，無時無刻提供專業，讓台灣未來所面臨的困境，提出解決的方法，這是一個很棒的前部長，也是新北市民，關心新北市的發展。