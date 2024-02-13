台北市議員鍾沛君點名今年開出全國第一高票的新北立委洪孟楷，若有心挑戰新北市長，現在選民喜歡「真」，扭捏作態的時間已經過去，想選市長適當時機就該宣布。洪孟楷對此表示，現在最想做的事，就是迫不及待開議，國會改革、國情報告、吹哨者保護法都會一樣一樣完成。

洪孟楷說，現在要做的事情很多，尤其他現在擔任黨團書記長，總召傅崐萁大年初二半夜11點還打給我跟我討論黨團的運作，這幾天除了跟地方人士電話拜年外，也跟許多黨籍委員電話聯繫，溝通委員會的分配以及後續開議的重要議題。

洪孟楷認為，要發揮最強戰力，讓主流民意在立法院能夠被聽見被彰顯，這才是現在最想做的事，問我現在最想做什麼，我會說就是迫不及待要「開議」，要上工、要監督中央、要反應民意。

洪孟楷指出，很多黨籍委員也都表達，大家都很期待開議，「國會改革、520後邀新任總統當選人賴清德到立法院國情咨文及詢答、吹哨者保護法」及爭取地方建設；還有許多參選立委時所做出的承諾，我們一樣一樣的把它完成。