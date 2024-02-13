網紅青青（本名吳雲青）為前JKF女郎，因擁有出眾外型及傲人身材的她，在網路上獲得許多人的喜愛，不過她卻被網路名人「小商人」爆料找金主包養，還捲入已婚、吸金詐騙等新聞，沉寂了近半年的時間；不過，近期喜愛與粉絲分享生活的她，如今卻無預警宣布要出售Instagram帳號，「沒3以上先謝謝再聯絡」。

青青12日突然在IG限時動態坦言，想出售有79萬粉絲的IG帳號，背後原因，她表示，現階段只想過簡單幸福生活「我不想經營了，低調過人生，陪家人就好」但她強調，不會隨便賣掉這個IG帳號，「如真心要買詢問開價的，請先告訴我往後經營走向」且若涉及違法一律婉拒「我只想賣給手上有資金但不會經營帳號需要曝光量的人～如違法，帳號需歸還，並賠償違約金及負法律全責」。

青青12日突然在IG限時動態表示想出售有79萬粉絲的IG帳號。（圖／青青IG）

至於為何辦IG小號的原因，青青也解釋，是因有些粉絲很喜歡看她和家人相處的樣子，但她之後會將小號設為不公開的私人帳號，「過我開心快樂的人生啊哈！」