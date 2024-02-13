2024台北燈節首次將展期拉長至31天，2月2日起至3月3日從北門一路到西門都有燈組展出，17日將正式點燈，台北市長蔣萬安今指出，今年台北燈節舉辦範圍更廣，也拉長時間，並結合周邊商圈及店家，盼帶來更多經濟效益及人潮。此外，台北市政府按往例將邀請上海官員來台參觀燈節，他表示，市府將依照往例及程序提出申請，往後如有進一步消息，必會向外界報告。

2024台北燈節2月2日起至3月3日從北門一路到西門都有燈組展出，呈現西區草根性文化故事，2月17日正式點燈開展。

蔣萬安今參拜完北投關渡宮後表示，今年台北燈節特別辦在北市西區，並結合在地商圈及店家，以活絡地方經濟，配合燈會範圍從北門沿著中華路一直到西門町商圈，相關交通、店家規畫都相當完整。

他指出，尤其台北燈節時間拉得很長，盼帶來很多經濟效益及加成效果，提醒民眾台北燈節2月2日開跑，2月17號則是正式點燈，一直到元宵後的3月3號，期許今年燈節吸引比往年還要多的遊客與觀光客。

蔣萬安說，希望民眾欣賞台北燈節的同時，也能好好體驗在地特色、前往店家品嚐美食，甚至在西區及萬華地方走逛，體驗到台北市美好的一面。

媒體追問，北市府預估台北燈節能創造的產值與人次為何？蔣萬安表示，台北燈節往年吸引上百萬人次造訪，希望今年能帶來更多效果，舉辦期間會不斷聆聽地方聲音與意見，以便即刻調整，吸引更多人潮與商機。

至於上海代表團參訪台北燈節進度，蔣萬安表示，市府將依照往例及程序提出申請，往後如有進一步消息，必會向外界報告。