菇類是料理中的萬用食材，但其種類繁多，膳食纖維含量也不同。對此，營養師黃乙心分享菇類中膳食纖維含量高的8款品種，前3名依序為花菇、玫瑰菇、酒杯菇，而滷味、火鍋常見的金針菇則居於最末位。

黃乙心在臉書專頁「營養師Feibi」發文表示，菇類其實屬於蔬菜，具低卡、高纖又有飽足感的優點，是很好的食材。她並整理出菇類中膳食纖維含量高的8款品種如下，皆以每100克可食生重計算：

1、花菇：熱量42大卡、膳食纖維5.4克。

2、玫瑰菇：熱量26大卡、膳食纖維4.5克。

3、酒杯菇：熱量42大卡、膳食纖維4克。

4、香菇：熱量31大卡、膳食纖維3.8克。

5、杏鮑菇：熱量35大卡、膳食纖維3.1克。

6、白精靈菇：熱量31大卡、膳食纖維2.5克。

7、金喜菇：熱量34大卡、膳食纖維2.5克。

8、金針菇：熱量33大卡、膳食纖維2.3克。

從上述排行榜中可看出，膳食纖維含量最高的前3名分別為，花菇5.4克、玫瑰菇4.5克、酒杯菇4克，而常見的香菇、杏鮑菇也都有3克以上，最後1名則為金針菇，僅2.3克。

黃乙心進一步說明，不同種的菇類含有不同的多醣體，其可以提升免疫力、調整體質、腸道保健，甚至在研究上還有防癌的功效。此外，她還提醒，每天應吃足夠的蔬菜，最理想是能吃到不同種的蔬菜，包括深綠色、淺綠色、彩色或菇類，才能攝取到更豐富的營養素。

另外，雖然金針菇膳食纖維含量不比上列其它菇類多，但仍有很高的營養價值，營養師彭逸珊就曾提到，它含有多種人體所需胺基酸，其中離胺酸（LYSINE）就有助於兒童智力發展與增強大腦記憶；含維生素B1能提升代謝率，有消除疲勞的效果。