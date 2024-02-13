總統當選人賴清德13日前往雲林縣斗六市新興宮、北港鎮朝天宮參拜並發放紅包，賴感謝媽祖保佑此次選舉平安順利、圓滿成功，同時也要感謝雲林鄉親與台灣民眾的支持，讓他有機會繼續為國家、雲林打拚，希望媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順、國運昌隆、百業興隆。

賴清德在立委劉建國等人陪同下，上午9點先到斗六新興宮參拜媽祖發送紅包，並致贈廟方「聞聲救苦」墨寶，現場聚集2000餘人，有人特地從高雄、台北來領紅包，約30分鐘共發送2000個紅包，還有約500人未能領到紅包。

劉建國說，賴清德總統競選期間第1次來新興宮，當選後今天來第2次，希望520就任後還要再來第3次。感謝賴總統來新興宮參拜，感謝媽祖保佑及新興宮賴主委帶領委員會的相挺，也感謝斗六市民的支持讓他與賴總統能順利當選。

賴清德隨後趕到北港朝天宮，上千人大排長龍，由於時間有限，共發送出1200多個紅包，1名民眾表示今年發送紅包時間較短，還好他提早1個多小時到現場排隊，總算如願領到準總統賴清德親送的紅包，非常開心。