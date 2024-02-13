俄羅斯2月7日襲擊基輔，造成至少5人死亡，一些住宅和能源基礎設施受破壞。根據烏克蘭一位研究機構主管初步的結論，俄羅斯7日襲擊基輔的飛彈為「鋯石」（Zircon）高超音速飛彈。

據介紹，鋯石高超音速飛彈的飛行速度，遠超此前俄羅斯研發的任何反艦飛彈和北約國家所用的反艦飛彈。2019年，俄羅斯總統普丁在對議會發表年度談話時指，鋯石飛彈的射程約1000公里，飛行速度為音速的9倍。

如果俄羅斯確實在烏克蘭使用了鋯石飛彈，在西方對烏克蘭的軍事援助存在不確定性的情況下，此高超音速飛彈可對烏克蘭的防空系統帶來額外的挑戰。

據《路透》報導，7日的襲擊，是俄羅斯在持續了近2年的這場戰爭中，首次使用鋯石高超音速飛彈，對烏克蘭的防空系統構成了新的挑戰。

基輔法醫檢驗科學研究所12日公布7日襲擊基輔的飛彈碎片的初步分析結果，研究所所長魯文（Oleksandr Ruvin）在他的Telegram頻道上載了一段影片，影片中可見到注有標記的飛彈殘骸。

魯文根據飛彈殘骸總結說，「我們在殘骸中看到3M22鋯石飛彈的特徵元素。推進和轉向系統的零件和碎片有特定標記。」