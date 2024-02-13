YouTuber「HOOK」頻道有147萬人訂閱，以一周挑戰系列闖出名號，去年更奪下第五屆走鐘獎最大獎「年度個人創作者獎」，深受粉絲喜愛。未料，今13日突宣布本月起將暫停每周更新，讓不少粉絲湧入社群打氣。

HOOK今13日在社群發文透露，自己已經維持周更蠻久了，但最近想要停下腳步去精進自己，「想要做的事情好像沒有辦法在一個禮拜內做完給大家看，想要閱讀，想要陪小貓，想要避開黑暗與潮濕的地方。」更認為，不想將很多事情視為「那也是沒辦法」的事。

HOOK接著表示：「在這個去哪裡都充斥著短影片的時代，我還是想要做長影片，而且Adele或Ariana Grande都可以隔好幾年再唱歌還是活得很好，我也想要成為這種不被時間制約的人。」

最後他表示「從二月開始會暫停每周更新，不知道會暫停多久，但可以保證一個月至少會有一支影片，而且我已經拍影片快要七年了，差不多也要被大家看膩了，七年之癢好癢好癢，趁這個機會體驗小別勝新婚的感覺似乎也很好！距離產生美感。」