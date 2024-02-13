法國女將賈西亞和大坂直美都是10月16日生日。（美聯社）

去年懷孕生女的日本職業女網好手大坂直美，今年賽季目前還在找回身手，本周參加WTA卡達女網公開賽，首輪7比5、6比4直落二擊敗大會第15種子、法國女將賈西亞（Caroline Garcia），一舉揮別近期單打3連敗低潮，也給她更多信心。

大坂直美去年7月生下女兒Shai，今年1月回歸職業賽場，澳網前的布里斯本女網賽，單打64強直落二告捷後，接下來32強鎩羽，隨後的澳網和阿布達比公開賽單打都是一輪遊，來到卡達終於「出運」，不但結束近期單打3連敗，也報了澳網輸給賈西亞的一箭之仇。

儘管之前遇到連敗，大坂直美坦言並沒失去信心，「對我來說要不對自己苛刻當然很困難，但阿布達比那站之後，我對自己有更多信心，感覺倒是相當奇妙。我感覺自己既然看過了最糟的一面，其他事物都是加分。」

大坂直美並說自己喜歡在卡達公開賽單打第一輪就遇到像賈西亞這樣強勁的對手，「我可以從比賽中學到更多，因此當我知道要繼今年澳網之後很快又對到她，我其實有點開心。賈西亞是很棒的女生，我知道不能這樣看我的對手，但我知道我們甚至生日是同一天，當比賽結束後，總有個天秤座的人獲勝。」