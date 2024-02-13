今年過年最強走春首選在彰化，南彰白天有「花在彰化」，晚上北彰有「月影燈季」，根據縣府統計，「南花北燈」2大春節活動從開幕至今已經湧入超過160萬人次到訪，彰化縣長王惠美表示，歡迎全國鄉親把握年假，「龍來」彰化走春，體驗彰化百寶風光。

月影燈季統計至2／11累計人數有128萬人次，民眾遠從全台北中南到彰化走春。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

曾獲交通部觀光局票選春節10大必遊景點的花在彰化，今年已邁入第18年，根據彰化縣政府統計，2024花在彰化活動入園人數，從大年初一到初三已累計有32萬人次到訪，月影燈季統計至2／11累計人數有128萬人次，民眾遠從全台北中南到彰化走春。

曾獲交通部觀光局票選春節10大必遊景點的花在彰化，今年已邁入第18年，根據彰化縣政府統計，2024花在彰化活動入園人數，從大年初一到初三已累計有32萬人次到訪。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

2024花在彰化從大年初一至16在溪州公園隆重登場，每天的上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為主題。（彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真）

農業處表示，2024花在彰化從大年初一至16在溪州公園隆重登場，每天的上午9點到下午6點免費開放，今年以「彰化百寶城」為主題，與日本知名角色設計家Hiroshi Yoshii （吉井宏）合作，設計「花精靈EVA」，帶領遊客探索以彰化在地花卉呈現農林漁牧特色的花藝布置，遇見彰化農業的鮮活多彩與生命力。

其中18日將舉辦「花精靈與奇幻旅程親子主題日」，精心規畫花精靈大遊行、泡泡嘉年華、動物明星馬戲團兒童劇、還有最受歡迎的YOYO家族親子音樂會，讓所有參訪的鄉親度過1個有趣又歡樂的親子時光；今年更首次邀請來自日本、韓國、泰國、印尼等4個國家的表演團隊帶來精彩演出。

城市暨觀光發展處表示，「彰化2024月影燈季」持續點亮到3月3日免費開放，每天晚上都有氣勢磅礡的大佛光雕秀，此外因季節關係，大佛光雕秀第1場調整到6點半開始，每半小時1場，精采的互動燈區及粉紅旋轉木馬，歡迎全國鄉親把握機會，到彰化賞燈。