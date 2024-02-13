桃園軌道願景館自8日起休館至12日，終於在13日開館，館方特別舉辦為期6天的新春活動，只要道館打卡並寫下龍年春節賀詞就能獲得操作拍貼機的機會，留下全家出遊的專屬紀念照片，今天開館更是吸引大批人潮排隊。

桃園市秘書長詹榮鋒（右）13日也到桃園軌道願景館頒發福袋與紅包給入館民眾。（陳夢茹攝）

桃園軌道願景館的建物原是興建於1936年的鐵道舊倉庫，2016年被指定為歷史建築，修復再利用後設置軌道願景館，捷運工程局也特別選在年後13日到18日期間舉辦「龍來願景．新春好預照」共6天的新春活動，推出每天限量100份的即拍即印專屬紀念照片。

桃園軌道願景館自8日起休館至12日，終於在13日開館，吸引大批人潮排隊參觀。（陳夢茹攝）

捷工局說明，桃園軌道願景館內的拍貼機，可以讓到館參觀的家庭留下與桃園捷運合影的客製化專屬照片，拍貼機精選3款照片底圖的設計更是暗藏巧思，也能讓民眾了解桃園捷運綠線的最新工程進度，別具意義。

秘書長詹榮鋒13日也到桃園軌道願景館頒發福袋與紅包給入館民眾，他說，桃園捷運綠線在去年的進度突飛猛進，無論高架段、地下段、北機廠及G07文化資產等各項關鍵議題都一一克服， 2026年通車至G11站絕對不是夢想，更以2028年通車至G08站、2030年主線全線通車為目標。

桃園軌道願景館做為桃園地區寓教於樂的熱門親子場館，館內除了展示桃園軌道建設的發展歷史與未來願景，還規畫許多結合教育、趣味及科技的體驗設施，包括有車長體驗、積木城市等，尤其館內的桃園號小火車更是深受孩子們喜愛，成為家長帶孩子「放電」的好去處，13日一開館吸引眾多家長攜家帶眷排隊參觀。