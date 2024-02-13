日股近年來牛氣沖天，跨入2024多頭漲勢延續，今（13日）盤中飆漲近1千點，最高來到37894點，逼近38000點大關，創34年新高。日媒提到，海外資金流入日股ETF，外國人爆買需求旺盛，成為這一波日本股市背後飆升的關鍵動力。

除了日股大盤飆漲，在個股方面，軟銀集團（SoftBank）持股半導體股安謀（ARM）9成，在美掛牌安謀稍早再度噴漲29%，軟銀集團受惠母以子貴，一度大漲近8%；東京電子（Tokyo Electron）狂漲逾11%；索尼（Sony）大漲逾3%。

日股今日一度衝上37894點高點，較前一個交易日大漲997點（或2.7%），距離1989年的38957點，只有1063點僅一步之遙，不到3%的幅漲，近期日股有機會見到新天花板價。

日經新聞報導，今年以來的5周內，有超過4000億日圓資金、約台幣840億的海外資金流入日股ETF，外國人爆買需求，成為這一波日股兇猛漲勢的原因之一。