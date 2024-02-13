北市蕭姓婦人因罹患癌症，須長期接受治療，家中僅靠剛成年兒子在超商打工，支應家中所有開銷，日前社子派出所戴姓女警從里長辦公室得知，蕭婦剛開刀動手術，積欠多筆醫療費用，上月底前往關懷，並轉介民間公益團體協助，社福團體過年前迅速發給3萬元補助。

戴姓女警從當地里長的妻子口中得知，延平北路六段蕭婦急需協助，隨即前往關懷、慰問，得知家中唯一的成年兒子在超商打工，微薄的薪水用來支付醫藥費、生活費，不料，日前蕭婦因惡性腫瘤轉移，動手術後積欠醫療費用，過年前收到醫院催繳，若再不支付恐遭強制執行。

蕭婦對於家中困境頻頻搖頭，女警先安慰情緒，幫助蕭婦釐清政府補助是否都有申請，再轉介通報公益團體急難救助申請，2月2日由基金會接手，經評估後已在過年前發給3萬元，讓婦人與兒子能夠安心過年。

士林分局執行113年加強重要節日安全維護工作期間，呼籲民眾年節將至，若有任何需要警方協助，可以隨時至派出所內尋求協助，即使非警方業管之範圍，亦能協助轉介相關單位協助，以協助渡過難關。