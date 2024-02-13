農曆春節連假進入尾聲，新的一年運勢會有哪些變化？清水孟國際塔羅小孟老師分享年後事業運旺盛前五名星座，他們在工作上有更大的突破，甚至還有貴人相助，給予更多機會，困難迎刃而解，財富與事業有望雙贏。

▎第5名、雙魚座

雙魚座今年對事業很有想法，充滿野心和慾望，期待創造更多價值。上半年運勢極佳，工作上能好好發揮長才，而且表現不俗，財務方面也展現出良好的理財能力，對投資也感興趣，使財富及事業創雙贏局面。

▎第4名、牡羊座

牡羊座凡事很有衝勁，今年年後開始改變以往作風，工作上表現亮眼，吸引不少貴人，無論主管、同事、客戶還是朋友，都對事業運有所幫助，若能再運用想法並好好表現，有機會提升財運，使收入增加。

▎第3名、獅子座

獅子座的事業運亮眼，工作表現出色，平時不斷提升工作能力，也願意投資自己，展現出比他人更專業的實力，散發強烈的個人魅力，多運用創意想法及流利口條，有機會創造財富，使收入大幅增加，今年更是提升身價的好時機。

▎第2名、雙子座

雙子座今年一整年工作運很旺，展現強大事業心，同時很有想法跟衝勁，若是遇到問題，還會出現貴人相挺，突破事業上的困難。不僅如此，運勢也非常好，工作表現受矚目，獲得升遷、加薪的機會，今年還是提升公司地位的好時機。

▎第1名、金牛座

金牛座年後事業運旺到飛上天，不僅吉星高照，還會遇到許多貴人，不論是自行創業、主管階級或是基層員工，近期有望名利雙收，事業上將取得成功，收入也有機會翻倍，只要肯努力，都會有好結果。