鐵皮違建拆除後，市府進行整平與簡易綠美化，使人行空間暢通，預計3月更將導入YouBike2.0。（桃園市都市發展局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區三民路與中正路交叉口，有1間屋齡超過30年的鐵皮屋，不僅阻礙當地人行動線，每當風大時也有公安危險問題，去年10月強制拆除後進行公有土地範圍整平及植栽美化，市府考量該地點鄰近夜市，預計3月將增設YouBike 2.0站點。

都市發展局表示，桃園區三民路與中正路交叉口、好樂迪KTV前轉角，原本有1間鐵皮違建，其面積達290.2平方公尺，有近30年來都未被正視，去年市府透過跨單位合作，決心要將其拆除，以友善通行環境。

都市發展局指出，去年10月底由建築管理處強制執行拆除，後經過土地重新鑑界，確認公私有地範圍後，都市發展局將公有土地範圍重新整平後，並以綠色植栽進行簡易美化。

都市發展局說，考量該地點鄰近桃園夜市，另也同步請交通局增設YouBike 2.0系統的站點，民眾以後若想到夜市又多了1處公共自行車租借點，三民路上的人行空間也因此更舒適，將來可提供居民更寬敞的交流停等空間。

都市發展局還提及，自去年6月開始，透過「未來城市空間發展會報」盤點桃園的城市議題，針對桃園舊市區陸續提出改造的階段工作，目前已經在進行的景福宮歷史街區的改善設計，還有桃園、中壢火車站前改善計畫的前期規畫等，這次先藉由此轉角實質改造來做為舊城活化的開端。