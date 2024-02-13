過年期間不少民眾在家小賭怡情，不過彰化縣北斗警分局接獲民眾通報，轄內有民眾在某公廟內「公然聚賭」，隨即派員到場，一口氣逮捕14名賭客，查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共計新臺幣8萬8050元，以「推筒子」由大家「輪流做莊」，供其他人下注賭博財物，全案依刑法266條賭博罪移送彰化地檢署偵辦。

大年初二深夜的彰化北斗警方全員出動，原因是有民眾報案，因附近有宮廟晚間11點多了還有大批民眾聚賭，鬧哄哄的吵雜聲讓附近民眾不滿，主動報案，北斗警分局偵查隊立即派員前往查看，發現現場聚集多名賭客、存在賭博情事。

警方查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共計新臺幣8萬8050元。（北斗警分局提供／吳建輝彰化傳真）

北斗分局分局長黃世德表示，接獲通報後立即指示勤務指揮中心調派警力前往現場，當場逮捕14名賭客，並查扣麻將牌40顆、骰子3顆、牌尺1支、毯子1條及賭資共計新臺幣8萬8050元，14名賭客均坦承使用麻將牌以「推筒子」的玩法賭博財物，且大家「輪流做莊」供其他人下注賭博財物，全案依刑法266條賭博罪移送彰化地檢署偵辦。

黃世德指出，過年期間很多人都會想試試手氣，有打麻將、撲克牌或擲骰子等等的習俗，這無傷大雅，但要注意的是，如有藉此賭博財物，不論是在家中和親朋好友或是在公共場合，輕則須依社會秩序維護法裁罰，重則可能吃上刑責，所以要呼籲大家「打牌不賭錢，快樂過新年」。