一名人妻分享，和老公結婚多年很信任對方，她從來不查崗，卻因為手機不見，借用老公手機打電話，誤觸了LINE的新功能，發現老公長達5年的婚外情，雖然老公與小三已分手，但她還是為此感到很痛苦，引起網友討論，不少人表示，很同情原PO的遭遇，但也很好奇新功能要怎麼看。

一名女網友在Dcard上分享，她和老公結婚多年，她很信任老公，從來都沒有查勤，某天因為找不到手機，借老公的手機打電話，因為LINE的新功能可以一次瀏覽所有相簿，而她用老公的LINE意外點到，結果跳出一堆老公與小三的甜蜜合照，讓她超級崩潰。

女網友表示，她翻看了許久，發現所有相簿都是女生建立的，而老公與小三自拍相簿標題為「O先生跟O太太的日常」，讓她看了很心碎。透過小三製作的紀念影片，她才知道原來老公剛結婚半年就已經出軌，整整5年來，老公與小三都以老公和老婆稱呼彼此，每天也都會互說早安和晚安，老公甚至還趁著她去國外出差，偷偷和小三去台中旅行。

女網友說，老公和小三交往5年後，決定要結束這段不倫戀，但看了老公與小三最後的訊息，兩人仍稱呼彼此老公和老婆。與老公攤牌後，老公說他知道錯了，也已經斷了這段婚外情，並選擇了原PO，但她仍無法接受，因為明明犯錯的是老公，怎麼好像她還得為了老公斷了婚外情，而感激涕零呢？

女網友也說，她暫時還不知道要怎麼處理這段婚姻，但好險她還沒生孩子，婚後也有繼續工作，雖然沒有老公會很辛苦，但似乎也沒有非要老公不可的理由，雖然有聽說過幾個「外遇和好」，夫妻會更加珍惜彼此的故事，但她目前真的不知道怎麼跨過信任被擊垮的坎。

LINE新功能可一次瀏覽所有的相簿。（圖／翻攝自LINE）

貼文引起網友討論，不少人表示對於原PO的遭遇深表同情，但更加好奇LINE的那個新功能究竟要從哪裡看。對此，原PO也更新貼文表示，打開LINE的App，到所有對話的頁面，右上角應該有4個不同的符號可以點，第二個「資料夾中有三角形」的圖案，點進去就可以看到該帳戶所有的相簿。