初步判定起火物應為某電器用品。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市土城區金城路三段延吉加油站，今（13）日上午11時40分許，二樓辦公室竄出濃濃黑煙，由於員工正在一樓協助加油，因此第一時間並未知悉火警事故。消防局接獲民眾報案，隨即派員前往搶救，歷經10分鐘將火撲滅，並無人員傷亡；初步判定起火物應為某電器用品，至於詳細原因，則待火調人員進一步鑑定。

據了解，案發當下，由於加油站員工皆在一樓協助客人加油工作，因此不知二樓的辦公室發生火警，所幸有路過民眾及時發現黑煙竄出，連忙通知員工並報案處理。

消防員獲報趕抵，第一時間佈線搶救。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市政府消防局接獲報案，隨即派遣人員前往搶救，據第一趕抵現場的分隊指出，加油站辦公室二樓當時冒出黑煙，連忙佈線進入搶救。針對佈線防護加油站的部分，為避免造成火勢擴大，因此消防人員入室射水，約10分鐘之後將火完全熄滅，並無人員身亡；現場燃燒面積約10平方公尺，至於詳細原因待火調人員鑑定中。

新北市政府消防局第五救災救護大隊長鍾世銘表示，用電安全要注意，插座不可過載，避免多個插頭使用於同一個延長線而超載；電器使用完，最好關閉電源並拔除插座；定時檢查電線，如外皮損毀，請立即更換，讓大家平平安安過好年。