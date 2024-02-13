大陸男星白敬亭近年來熱播劇不斷，今年成功受邀登上央視春晚，與魏大勛及魏晨一同高歌《上春山》，豈料他疑似想要多點鏡頭，因此在演唱時一度霸佔C位，以及衣服上與其他兩位男星不同，引起許多爭議，雖然粉絲瘋狂護航，但還是有網友曬出照片，指出白敬亭確實有換衣服。

白敬亭、魏大勛與魏晨一起在央視春晚演唱《上春山》，只見魏大勛及魏晨都穿著白色系的套裝，只有白敬亭穿黑色的服飾，看起來略為突出。此外舞台上有個階梯，三人邊唱邊上階梯，沒想到白敬亭走到最頂的位置後，就再也沒有離開，在輪到魏大勛歌唱時，白敬亭卻沒有改變站位，疑有「霸佔C位」之意，最後魏大勛疑似看不下去，便直接擠上了最上的位置和白敬亭站一起，接著順勢將他帶下去，讓魏晨可以走上去頂端唱歌。

另外，在三人接受採訪時，主持人還有問及服裝問題，當時魏大勛表示：「我沒變，我僅代表我自己」，反觀白敬亭尷尬的說不出話來，且主持人在採訪中也問白敬亭：「你是不是覺得這個舞台特別大，覺得這個舞台特別空，你好像用盡了所有力氣都不知道怎麼能讓大家記住你，看到你？」疑似在含蓄的表達此事。

粉絲面對此次白敬亭引起的問題，紛紛護航偶像穿黑色服裝博眼球和輪流C位都是臆測，如今有網友便曬出了「央視頻」中，有一段「春晚演員候場時都在做什麼？」可以明顯看見，魏大勛和魏晨的服裝與舞台上無異，而白敬亭則完全不同，從一襲灰色西裝外套和白襯衫的搭配，成了一襲全黑套裝，間接證明了白敬亭在出場前確實換了衣服。

此外，白敬亭原先一身國風白西裝是由張突然老師設計的，張老師在除夕晚上曝光他的白衣，並表示想打造出瀟灑自在的公子的感覺，陪伴大家的春晚，貼文曝光後許多網友紛紛感嘆衣服很好看，可惜白敬亭沒穿。