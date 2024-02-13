鹿港天后宮抽籤行政院副院長鄭文燦剛好也到天后宮祈福。（吳建輝攝）

大年初四彰化縣鹿港天后宮遵循百年傳統，抽出各行業運勢籤，共40個行業籤今早再主委張偉東等人見證下抽出，其中洋品百貨商、輕工業和木材商抽得上籤，觀光、娛樂等產業今年也會有不錯表現，反倒是工業資訊則表現較差，需要時間醞釀。

大年初四彰化縣鹿港天后宮遵循百年傳統，抽出各行業運勢籤，共40個行業籤今早再主委張偉東等人見證下抽出。（吳建輝攝）

鹿港天后宮抽籤行政院副院長鄭文燦剛好也到天后宮祈福。他認為，科技業正在重組，台灣的半導體、高科技業投資還是很多，台灣股市休市期間，台積電ADR還大漲，應該會帶動一波榮景，擴大高科技的投資也將會是趨勢

鹿港天后宮指出，今天上午9點陸續抽籤，其中洋品百貨商、輕工業和木材商的籤詩內容都是財氣穩定，處處生財，比較需要留意的是工業資訊業，抽到平籤，可能要多加油，重大決議應保守，三思而後行。

主委張偉東認為，今年綜觀所有行業籤來看，大多數都很不錯，最好的當屬洋品百貨商、輕工業與木材商，觀光業與娛樂業也看好，整體而言各行各業都有成長，算是疫後台灣將經濟起飛的1年，各行各業以安穩的心境，期待更好的未來。

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