以色列在迦薩走廊發動的攻擊造成大量平民傷亡，歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，美國應減少供應武器給以色列，又稱迦薩民眾是否要「撤退到月球」，批評以色列的要求不切實際。

自去年10月7日以哈衝突爆發以來，迦薩走廊死亡人數已高達2.8萬人。以色列總理尼坦雅胡7日拒絕巴勒斯坦激進組織哈瑪斯提出的停火條件，稱以色列將繼續軍事行動，進攻與埃及比鄰的南部拉法市，以取得「完全勝利」。拜登8日在白宮回應記者提問時，表示以色列在迦薩的軍事行動「太過火」。

波瑞爾12日在布魯塞爾舉行的歐盟發展援助部長會議後，就以色列在迦薩地帶的軍事行動表示，以軍已造成太多平民死亡。他回應美國總統拜登就以軍行動「過火」的言論表示，若果美國認為已有太多人死亡，「或許美國應該減少供應武器，以防止這麼多人被殺。」

波瑞爾還說，每個人都去特拉維夫，乞求以色列「請不要這樣做，保護平民，不要殺害這麼多人」，但他問，究竟多少才算太多？標準是什麼？他憤怒地說，尼坦雅胡聽不進任何人的話。

波瑞爾又回應尼坦雅胡呼籲迦薩的巴勒斯坦平民撤離迦薩的拉法地區，波瑞爾稱迦薩人民已無處可逃，「所以他們要撤去哪裡？到月球嗎？他們要把這些人撤離到哪裡？」