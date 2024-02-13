沙灘車開上宜蘭安農溪草坪遭諷「懂玩」，最高恐遭罰5萬元。

有「有宜蘭小歐洲」美稱的三星鄉安農溪畔落羽松秘境，上個月有休旅車竟停在綠意盎然的草坪上，12日更有沙灘車行駛在草坪上繞圈，民眾不禁將誇張行徑PO上網，網友嘲諷「真懂玩」。水利署第一河川分署表示，對於在指定通路外行駛車輛，依《水利法》可處行為人2500元以上、5萬元以下罰鍰。

安農溪長度約17.2公里，流域面積約55.9平方公里，流經三星鄉精華區域，提供三星鄉及下游鄉鎮農業灌溉所需水源，被視為三星鄉的「生命之河」，其充沛水源終年不枯竭，造就了全縣僅有的泛舟河段，亦為台灣三大泛舟地點之一，且隨著整治與分洪堰的建成，是一條兼具水力發電、灌溉與觀光遊憩功能的河川。

1月13日有民眾將車子開上草坪，網友無奈將畫面PO上網並表示，「露營就算了，在安農溪的草地上已經有人把車開上去了，不知道是不是外地人？」不少人直呼，真著很扯！很欠罵、太過分了等；希望下次有人發現可直接報警，以免大家有樣學樣，讓越來越多人把車行駛在草坪上。

昨日一群遊客在河畔邊散步時，竟有1輛沙灘車行駛在草坪上繞一大圈，不禁PO文指「帶遊客來安農溪騎沙灘車也太誇張了」，詢問要找哪個單位申訴。網友們紛紛連言說，「沒人管的風景區」、「那麼漂亮的安農溪，卻有人在糟蹋安農溪」、「沒辦法管制真可惜」、「超沒水準沒公德心」，有人甚至嘲諷「真懂玩」。

第一河川分署長董志剛表示，從照片檢視，可依《水利法》以在指定通路外行駛車輛，可處2500元以上、5萬元以下罰鍰。他提醒若民眾要檢舉，須提供足以辨識行為人和證明詳細時間及地點，建議可用時光相機的功能拍照，就會顯示時間和座標，這樣開罰效力和成功機會較大。