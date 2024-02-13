基隆市中山區一處知名土地公廟，13日凌晨遭蒙面竊嫌拿手持砂輪機破壞鎖頭侵入，偷走功德箱裡的香油錢。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

基隆市中山區大慶大城一處知名的土地公廟，13日大年初三凌晨發生香油錢遭竊，廟方主委透露，由於地處社區角落，這並非第一次遭竊，只不過這次偷香油錢的嫌犯，頭戴面罩，還拿手持砂輪機犯案。警方表示正調閱附近的監視器擴大追查。

13日凌晨2時許，有兩名身著黑衣、蒙面的人士，帶著手持式砂輪機到了大慶大城這處知名的土地公廟，原來是看上了廟方裝設於牆面上的功德箱。只見其中一人在一旁把風，另一人隔著上鎖的鐵門，拿著砂輪機切斷了功德箱上的鎖頭，試圖拿取功德箱由的錢財時，發現拿不到，就索性拿砂輪機將鐵門上的鎖頭鋸斷，衝進廟內拿錢。

廟方葉姓主委表示，13日凌晨5時許，他準備開廟門時，發現廟門大開，就想：「又來了！」

葉姓主委透露，這並不是他們的功德箱第一次遭竊，去年就曾發生有慣竊連續三次行竊的事件，只不過隨著該名慣竊因故身亡後，這樣的事件也逐漸減少。主委也幾乎每天都會把功德箱清空，只不過12日有事沒收，孰料13日凌晨就發生竊案。所幸失竊金額約僅有3、4千元左右。

該處土地廟在大慶大城社區的邊角，雖然是附近民眾的信仰中心，但位置稍偏，晚間在附近的人也不多。去年過年前後，就曾三度遭竊。附近的民眾得知過年期間廟方又遭竊，便開玩笑對主委說，這是過年要來領紅包的意思嗎？

葉姓主委也笑著回答，看著竊嫌熟練地使用砂輪機等工具，說不定是想來「借」發財金。

警方初步推測應是附近人士所為，則是擴大調閱案發當地的監視器，深入追查竊嫌。