桃園市48歲徐姓男子，12日傍晚17時許因思念家人，趁教養院的員工不注意，竟偷溜出門想要返家，無奈男子精神狀況不佳不認得路，最後神情茫然的行走在平鎮區的金陵路四段上，所幸巡邏員警經過即時發現，才能讓男子平安返回。

平鎮警分局建安派出所所長李東誠表示，徐姓男子因精神狀況不佳，被家人長期安置在平鎮區的教養院休養，但12日傍晚因年節思念家人，於是趁著院方人員不注意，偷偷外出想要回家，沒想到卻不認得路，只能無助的邊走邊哭，不知所措。

教養院員工當晚發現後，趕緊跑到派出所報案協尋，李所長擔心男子發生意外，除立即請勤務指揮中心通報鄰近單位協助找尋外，也立即指示全派出所動員以教養院為中心找人，最後巡邏員警13日清晨在金陵路上發現他，員警確認身分後，趕緊護送男子返回教養院安置。

在搭車返回教養院途中，員警見男子面帶憂愁，細問之下才知家住新北市的男子，原來是因為年節思念親人，不想獨自待在教養院，才趁教養院的護理人員不注意時偷偷離開，所幸經過員警耐心開導，男子終於釋懷，也答應員警不再這麼任性，事後家屬也特別致電至派出所，感謝警方積極熱心的協助。

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