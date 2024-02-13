雲林縣北港朝天宮12日深夜抽出公籤，廟方13日解籤，代表國運的「港運籤」顯示現在的時運將告一段落，所以應該另謀出路。所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，改變不見得是壞事，勇敢向前行，或許可另創一番新局面。朝天宮董事長蔡咏鍀表示整體國運還不錯，但8月過後可能會發生變化，可適時作一些改變。

朝天宮公籤共6籤，分別為人口、水路、五穀、港運、六畜、生意。廟方表示，「人口籤」雷地豫卦是個不錯的卦，指今年年初運勢還不錯，但記住凡事要慎防樂極生悲，因此聖母提醒大家，在順風順水之際，要慎防損失。籤中有提到「一半枯」，雖然有一半因損失而難以挽回，但還有一半完好，這點令人稍感安慰。

「水路籤」顯示，年初應該風調雨順，但中秋過後，尤其是農曆九月初，會有很大的轉變，應慎防之。「五穀籤」指出，整個農作未來應該有所變化，不能讓人稱心如意。所以必須改弦易轍，另謀出路。

「港運籤」提及，現在的時運將告一段落，所以應該另謀出路。所謂「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村」，改變不見得是壞事，勇敢向前行，或許可另創一番新的局面。

「六畜籤」火地晉也是個不錯的卦，象徵如日中天，代表六畜運勢正好。但戲齣出現白虎關，須慎防之。「生意籤」綜觀前面5支籤，得知今年是個有變之年，做生意不可期望過高，縮小目標，穩紮穩打為要。

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