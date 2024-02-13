新竹縣政府為提升長照量能，2年前將閒置20年的新埔鎮仁愛之家，計畫轉型打造如日本「佛子園」的社福機構，辦理「新竹縣新埔長照社福產創共融園區促參（BOT）案」已完成具體規畫，21日將舉辦招商座談會，預計上半年上網公告招商，期建置從社區到住宿式照顧的完善長照服務體系。

新埔仁愛之家曾開辦老人安養服務和設立替代役管理中心，後結束營運，新埔鎮公所2010年租用辦公大樓辦理「柿染坊」迄今，公費、自費2棟大樓、餐廳和庭園水池等設施都年久失修荒廢。縣長楊文科指示轉型後能像日本的佛子園，成為新竹縣「社福產創共融園區」。

社會處長陳欣怡表示，新埔仁愛之家面積7499坪，構想轉型為社福產創共融園區，獲財政部補助經費，依促法辦理BOT案前置作業計畫，節省土地取得時間及成本，解決照顧弱勢及城鄉發展失衡問題。

因BOT案涉及長照營運、財務、法律及建築等專業，委託專業顧問公司辦理相關前置作業，依政策需求要規畫長照服務、社區交流及社福服務，應至少設置100床住宿式照顧及60床日間照顧服務，且提供相關社福單位進駐及與社區交流空間，提供家庭、婦女、兒少、身障及老人等全人服務。

同時，為達到收支平衡，允許得標的廠商經營附屬事業，如樂齡住宿、青創辦公、特色餐飲及觀光休憩等設施，完成可行性評估等相關作業後，具體規畫內容也已完成，將打造與在地社區交流互動的複合式共融園區，增進投資效益及促進周邊地區福祉。

陳欣怡表示，招商公告前已規要辦理招商說明會，21日將在縣府3樓會議室進行，現場將說明BOT案投資利基、政策需求及招商條件等，期藉由面對面說明使業者了解招商內容，並廣納潛在投資人意見，期年中完成招商，建置從社區到住宿式照顧的完善長照服務體系，共創政府、民間及縣民多贏局面。