年節期間不少人會宅在家熬夜追劇、打牌，長時間久坐恐對身體造成嚴重負面影響。對此，聯新國際醫院運動醫學科主治醫師吳易澄引述國外研究指出，每坐30分鐘後，起身步行5分鐘，相較其它方案，更能顯著地降低血糖與收縮壓，同時也可減少疲勞並改善情緒，值得日常好好實踐。

吳易澄在臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文表示，過去有不少健康指南針對所有年齡層的人提出「少久坐、多活動」的建議，但現有醫學指引並未給出具體減少久坐的方式，因缺乏足夠的經驗與數據。

然而，吳易澄分享，國外有研究找了單日久坐時間長的受試者，藉由不同的輕強度步行與久坐方式，來了解中老年人心臟代謝危險因素的短期影響，同時測試休息頻率、時間的影響，主要分類包括，久坐30分鐘走路1分鐘、久坐30分鐘走路5分鐘、久坐60分鐘走路1分鐘、久坐60分鐘走路5分鐘。

該研究之所以選擇步行作為活動方式，吳易澄說，主要是步行是一種熟悉、方便、自由的活動形式，幾乎可以融入到每一種生活環境。而此研究除了檢測血壓、血糖變化外，還評估久坐對疲勞、情緒和認知表現的影響。

根據研究結果顯示，吳易澄指出，每30分鐘進行5分鐘走路的方式顯著降低了血糖水平；再者，所有中斷久坐的方式均顯著降低了收縮壓，但以每30分鐘中斷加上5分鐘走路方案效果最佳。另外，大多數中斷久坐的方式顯著減少了疲勞並改善心情，不過，對認知表現的影響則無統計學上的顯著性。

基於此研究結果，吳易澄呼籲，為了血壓、血糖跟疲勞等因素，久坐超過30分鐘就起來走走5分鐘。