你是否曾在某個時間點遇到一個人，從而改變了自己的未來，又或者因為某個人的一句話而重生再出發？《搜狐網》日前分享12生肖的貴人屬相，點名六合、三合生肖都是我們生命中的貴人，遇到他們可要好好珍惜。

▌生肖鼠

子鼠和丑牛是六合生肖，與申猴和辰龍呈三合之勢，這3個生肖很容易成生肖鼠的貴人，生肖鼠天性多疑，不信任別人，生肖牛執著、有責任心，生肖龍真誠、熱情，因此生肖牛和龍對生肖鼠有幫助，與生肖龍一起工作，生肖鼠性格會逐漸變得開朗，與生肖猴在一起工作，會更加有效率，當然事業和財運也很不錯。

▌生肖牛

丑牛和子鼠是六合生肖，與巳蛇和酉雞呈三合之勢，這3個生肖容易成為生肖牛的貴人，生肖牛沉穩、執著，但不太靈活，生肖鼠則比較靈活，在性格和能力上彼此互補，他們之間未必有化學反應，但如果同屬一個部門或公司，就能表現出良好的工作成果，無論生肖蛇或生肖雞，他們都能理解生肖牛，相處起來很愉快。

▌生肖虎

寅虎與亥豬是六合生肖，與午馬、戌狗呈三合之勢，這3個生肖很容易成為生肖虎的貴人，生肖虎性格雖然霸道，卻與性格開朗的生肖豬、狗相處融洽；生肖馬則為生肖虎帶來很多新想法，他們還是最好的人生伴侶。

▌生肖兔

對於生肖兔來說，豬、狗、羊3生肖很可能是他們的貴人，生肖兔性格比較溫和，和他們在一起感覺很舒服，另外，生肖豬、狗在工作上可以提供生肖兔很多幫助，讓他們的事業穩固，不會出現意外。

▌生肖龍

辰龍、酉雞是六合生肖，與申猴、子鼠呈三合之勢，生肖龍心胸寬廣，為人誠實，深受他人喜愛，但容易傲慢自大，看不到自身缺點，這時生肖鼠、雞能誠實指出生肖龍的錯誤，這些貴人不僅可以讓他們事業進步，在愛情上也能得到幫助。

▌生肖蛇

巳蛇與申猴是六合生肖，與酉雞、丑牛呈三合之勢，3生肖很容易成為生肖蛇的貴人，生肖蛇性格神祕，容易讓人望而卻步，但生肖猴、雞都是聰明人，生肖牛也個性成熟內斂，他們能看到生肖蛇的內心本質，知道他們是什麼樣的人，與猴、雞、牛3生肖作為朋友，生肖蛇將可截長補短。

▌生肖馬

午馬與未羊是六合生肖，與寅虎、戌狗呈三合之勢，這3個生肖很容易成為生肖馬的貴人，生肖馬性格比較開放，非常渴望自由，朋友來自五湖四海，但性格散漫，缺乏毅力是其缺點，而生肖虎和狗比較注重規則，這對生肖馬有很大的幫助，生肖羊會為生肖馬帶來更多的機會。

▌生肖羊

未羊與午馬是六合生肖，與亥豬、卯兔呈三合之勢，這3個生肖容易成為生肖羊的貴人，生肖羊性格溫和，平易近人，有很多朋友，但最合的還是馬、豬、兔3生肖，這3生肖在事業、情感和學習方面對生肖羊有所幫助，如果他們能夠共同努力，事情就會進展得更順利。

▌生肖猴

生肖猴雖然聰明，但缺乏耐心和穩定性，他們需要冷靜理智的生肖蛇照顧，也需要生肖龍來指路，或者與靈活的生肖鼠相互搭配，因此蛇、龍、鼠3生肖很可能是生肖猴的貴人。

▌生肖雞

酉雞與辰龍是六合生肖，與巳蛇、丑牛呈三合之勢，這3個生肖很容易成為生肖雞的貴人，生肖雞個性靈活，但也容易驕傲自滿，這時就需要認真、細心的生肖來提醒，其中生肖蛇和牛都是不錯的選擇，他們冷靜、執著，能夠看到生肖雞的缺點，在他們的幫助下，生肖雞的工作會有更好的發展前景，人際關係也更加穩定。

▌生肖狗

戌狗、卯兔是六合生肖，與寅虎、午馬呈三合之勢，這3個生肖很容易成為生肖狗的貴人，生肖狗非常重視家庭關係、友誼和愛情，他們也忠於自己的感情，不背叛自己所愛的人，但很容易被別有心的人所欺騙，生肖虎有權有勢，可以嚇阻不懷好意之人，生肖馬和兔善於觀察，也能幫助生肖狗辨識好人和壞人。

▌生肖豬

亥豬、寅虎是六合生肖，與卯兔、未羊呈三合之勢，這3個生肖很容易成為生肖豬的貴人，他們在生活和工作上為生肖豬提供很好的幫助，不過需要注意的是，寅虎雖然是生肖豬的貴人，但是他們之前也有過感情破裂的情況，共處時一定要互相尊重、照顧，不然可能會有衝突，畢竟生肖虎脾氣非常暴躁，一旦兩方發生矛盾，就很難平復。