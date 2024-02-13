女星阿諾、劉涵竹、夏宇童、蔡允潔等人在梁赫群、于子育主持的民視的《姊妹亮起來》分享聽過或經歷過另一半出軌經驗，大談「婦仇者聯盟」的精彩故事。

阿諾提到，男人是下半身思考的動物，曾經有任男友一直不喜歡跟她做「那件事情」，當下阿諾第一直覺就是懷疑對方劈腿；男友當時還迷上打電動，果不其然沒多久就發現男友已經劈腿在遊戲上認識的女生。

劉涵竹分享某任男友很常假借要出差的理由，就消失了一陣子，實在太頻繁讓她受不了就提出了分手，沒想到在分手後，那位前男友的助理才受不了說出他劈腿實情，讓劉涵竹直呼難怪當時消失肯定有鬼。

夏宇童分享男人劈腿跡象百百種，某任前男友會把劈腿對象在通訊軟體上的名字改成完全不會懷疑的名字，直到有一次幫忙接那位前任的電話後，整件事情才被揭穿。

蔡允潔分享曾經有個交往十年的男朋友，交往期間就一直為了男友有一個紅粉知己吵架，沒想到分手後那兩位竟然開了見證愛情的部落格，還在上面說兩人已經錯過了十年，讓她超傻眼。