今天是大年初四，前總統馬英九上午在立委楊瓊瓔陪同下，至台中神岡及后里發送龍年紅包袋，人龍綿延200多公尺，陳姓年輕夫妻帶著2歲孩子一大早趕來，足足等了3個小時，領到紅包袋相當開心，可見馬英九人氣仍不減當年。
馬英九13日上午在立委楊瓊瓔陪同下，前往台中神岡順濟宮上香祈福及后里走春參觀中社花市，並親自分送龍年紅包袋給民眾，吸引大批民眾排隊領取，許多民眾主動要求與馬英九合影與簽名，共計發送出1800個紅包袋。
馬英九表示，新的一年，他希望能看到中華民國風調雨順，國泰民安。他並祝福大家「龍年行大運，富貴龍總來」。立委楊瓊瓔則指出，馬前總統每年春節都會到台中市發春聯或紅包袋，每每吸引眾多馬迷排隊等候，感謝馬前總統對台中市持續的關心，他並祝福大家萬事如意。
前總統馬英九大年初四參拜神岡順濟宮並致贈香油錢，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明及多位里長陪同。順濟宮主委林信伍稱讚馬前總統連續多年到神岡發紅包向鄉親拜年，感受到滿滿誠心熱情。
馬英九表示，參拜媽祖時，特別祈求風調雨順颱風、疫情小，國泰民安出口、子孫多。他進一步解釋，沒有颱風會缺水，疫情小的沒關係，出口多經濟才會好，子孫多人丁才會旺。
身穿喜氣紅外套的楊瓊瓔半開玩笑說，剛剛馬前總統一下車，與她互看一眼說「我們兩個撞衫了！」
馬英九在神岡順濟宮發放約800多個「金龍」紅包袋，前後停留50分鐘，接著轉往中社花市，一下車就受到民眾熱烈歡迎，年輕陳姓夫妻帶著2歲小孩8點就從馬家庄來，等了3個小時，拿到紅包後希望好運一整年。中社花市董事長賴啟文則邀請馬英九在園區內享用烤肉大餐，並欣賞美輪美奐的鬱金香，馬英九在花市則發了1000多個紅包袋，現場相當熱鬧。
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