前總統馬英九上午在立委楊瓊瓔陪同下至台中神岡及后里發送龍年紅包袋。（楊瓊瓔服務處提供）

今天是大年初四，前總統馬英九上午在立委楊瓊瓔陪同下，至台中神岡及后里發送龍年紅包袋，人龍綿延200多公尺，陳姓年輕夫妻帶著2歲孩子一大早趕來，足足等了3個小時，領到紅包袋相當開心，可見馬英九人氣仍不減當年。

馬英九13日上午在立委楊瓊瓔陪同下，前往台中神岡順濟宮上香祈福及后里走春參觀中社花市，並親自分送龍年紅包袋給民眾，吸引大批民眾排隊領取，許多民眾主動要求與馬英九合影與簽名，共計發送出1800個紅包袋。

前總統馬英九上午在立委楊瓊瓔陪同下至中社花市參觀鬱金香。（楊瓊瓔服務處提供）

馬英九表示，新的一年，他希望能看到中華民國風調雨順，國泰民安。他並祝福大家「龍年行大運，富貴龍總來」。立委楊瓊瓔則指出，馬前總統每年春節都會到台中市發春聯或紅包袋，每每吸引眾多馬迷排隊等候，感謝馬前總統對台中市持續的關心，他並祝福大家萬事如意。

前總統馬英九大年初四參拜神岡順濟宮並致贈香油錢，立委楊瓊瓔、市議員羅永珍、神岡區長梁益明及多位里長陪同。順濟宮主委林信伍稱讚馬前總統連續多年到神岡發紅包向鄉親拜年，感受到滿滿誠心熱情。

馬英九表示，參拜媽祖時，特別祈求風調雨順颱風、疫情小，國泰民安出口、子孫多。他進一步解釋，沒有颱風會缺水，疫情小的沒關係，出口多經濟才會好，子孫多人丁才會旺。

身穿喜氣紅外套的楊瓊瓔半開玩笑說，剛剛馬前總統一下車，與她互看一眼說「我們兩個撞衫了！」

馬英九在神岡順濟宮發放約800多個「金龍」紅包袋，前後停留50分鐘，接著轉往中社花市，一下車就受到民眾熱烈歡迎，年輕陳姓夫妻帶著2歲小孩8點就從馬家庄來，等了3個小時，拿到紅包後希望好運一整年。中社花市董事長賴啟文則邀請馬英九在園區內享用烤肉大餐，並欣賞美輪美奐的鬱金香，馬英九在花市則發了1000多個紅包袋，現場相當熱鬧。