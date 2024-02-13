中信兄弟啦啦隊「PS女孩（Passion Sisters）」人氣成員短今（胡馨儀），擁有173公分高挑身材及甜美臉蛋的她，在Instagram上有超過27萬粉絲追蹤；而她也時常在社群分享生活，不過她日前突發文表示，自己在春節期間緊急就醫「今天直接腫成豬頭」。

短今12日在Instagram上傳就醫照，可見短今紮起低馬尾辮，身穿鵝黃色羽絨外套，內搭杏色針織外套與白色短裙，口罩下的面容似乎有些憔悴，她半脫外套，撩起衣袖讓醫生打針，文中寫下：「新年見血，直接紅到發紫」，隨後她也解釋，之所以就醫是因昨晚吃了海鮮料理，導致她「今天直接腫成豬頭」緊急就醫；然而，在另一張照片中，她皺著眉頭按住打針處，讓粉絲相當擔心她的健康狀態。

短今12日在Instagram上傳就醫照。（圖／短今 IG）

事實上，短今因長相神似南韓女星李英愛，才有了「短今」的綽號；之後之所以會加入台灣職棒啦啦隊是因朋友剛好帶她去看比賽，讓坐在現場的她決定報名徵選，而她2016年成功加入中信兄弟Passion Sisters啦啦隊，在季初的「PS人氣王」票選活動與峮峮一起成為新人王，2018年球季擔Passion Sisters隊長一職，2018年底出版個人首本寫真書《今夏戀愛中》。