年假即將結束，醫師提醒民眾如何預防年假症候群。（台中慈濟醫院提供）

春節假期即將結束，國高中小也將開學，許多人面臨假後適應期，但也可能出現身體和心理不適的症狀，俗稱為「年假症候群」。台中慈濟醫院身心醫學科主任許峰碩13日表示，年假症候群是常見現象，通常會在假期結束後的幾天內出現，並在幾周內就消失，如果症狀嚴重或持續時間較長，應諮詢醫生。

許峰碩指出，通常年假症候群產生原因可能與幾項因素有關，首先是生活節奏和作息習慣改變，多數人在假期間，往往會放鬆身心，導致作息不規律，面臨上班上學的規律使得身體和心理都還需要時間適應。

其次是飲食和運動規律的改變，人們假期間尤其春節，往往會因為聚餐頻繁，攝入過多高熱量食物，活動多也減少運動導致體重增加，肌肉變鬆弛；最後是心理因素，因為假期結束，人們可能會感到焦慮、壓力或空虛，導致情緒波動。

許峰碩提到，年假症候群病人自述可能的症狀有疲倦、失眠、昏昏欲睡；胃口欠佳；難以集中精神工作；肌肉痠痛；心跳加快、心悸；焦慮、空虛感或容易發怒。他建議假期結束前幾天，逐漸調整生活節奏和作息習慣，例如逐漸提前就寢，減少熬夜；另注意飲食健康，避免暴飲暴食；此外逐漸增加運動量，促進血液循環，保持身體健康。

許峰碩指出，不管休假或正常上班上學，保持樂觀心態最重要，尤其要妥善處理焦慮和壓力。他提醒，所謂年假症候群是常見的現象，通常不是一種明顯的疾病，且會在幾週內消失，如果症狀嚴重或持續時間超過兩周還無法緩解，就應該諮詢醫生。