晚安小雞遭柬埔寨警方拘留！ 有損當地形象將「提告誹謗」 @ChinaTimes

直播主「晚安小雞」近期前往柬埔寨，昨天晚間在網路直播表示自己在西港知名的電信詐騙「凱博園區」，不料直播到一半，疑似被園區的人發現，畫面可見他一路被穿軍裝的男子追趕，隨後遭毆倒地，直播自此中斷。刑事局今（13）日表示，經了解目前未接到該名網紅家屬聯繫警方，外交部也未接獲急難救助，刑事局將持續與外交部及駐外單位保持聯繫。

據了解，直播主「晚安小雞」的妻子稍早前透過臉書直播證實，表示「小雞找不到人」，甚至連導遊都找不到。她進一步指出，晚安小雞此次前往柬埔寨直播，是他決定一個人前往，行程是透過朋友的旅行社協助接洽地陪安排。家屬也說，目前先透過旅行社聯繫查證當地狀況，並請人盡快前往柬埔寨了解。

不過警方發現，晚安小雞直播及影片存在不少爭議。2022年，他在鬼月期間，擅闖金門縣花崗石醫院錄影，影片描述出現可疑電話聲、天花板塌陷、病床移動、恐怖叫聲等，他事後道歉，經查發現，原來他被金門縣政府認定毀損及妨害自由，報警提告，要求他道歉，並澄清醫院裡面並沒有鬧鬼。

同樣2022年，他又擅闖彰化縣員林市某大樓，指大樓發生過命案，並涉造假拍攝遭街友追殺的事件，該大樓事後提出侵入住宅告訴罪，警方傳喚他到案，依違反《社會秩序維護法》送辦。晚安小雞到案仍堅稱，大樓內有持刀人士，但警方清查發現，當天未有可疑持刀街友。