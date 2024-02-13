美國總統大選將在今年11月登場，代表民主黨二度角逐白宮的現任總統拜登（Joe Biden）為了爭取年輕人支持，日前在短影音社群平台TikTok（「抖音」國際版）成立帳號，此舉隨即引來各方批評，認為與白宮要求政府機構移除TikTok的命令相違背，甚至可能引發國安危機。

根據路透社等外媒報導，拜登競選團隊選在11日、美國國家美式足球聯盟（NFL）冠軍戰「超級盃」這天，宣布開通拜登的TikTok帳號「bidenhq」（拜登總部）。總統本人也在首支影片中玩起時下流行的「快問快答」遊戲，回答一連串與超級盃賽事相關的問題，最後被問到選擇川普還是拜登時，他回應道：「你在開玩笑嗎？（當然是）拜登。」

拜登競選團隊表示，由於選民接觸新聞和政治議題的方式改變，他們也必須加入這些新興社群平台，包括前總統川普創立的「真實社群」（Truth Social），以「持續與選民在他們所在的地方相會」。

同時，競選團隊強調，他們已針對競選宣傳所使用的電子設備進行「進階安全防護措施」，而成立TikTok帳號一事，與該平台正在接受的安全審查是分開的。

不過部分共和黨議員卻批評，拜登競選團隊的決定可能危及國家安全。民主黨籍的聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）也表示：「我有點擔心（拜登團隊此舉）會傳達出混淆的訊息。」美國國會在2022年底批准一項禁令，禁止聯邦政府機構使用TikTok。

南達科他州共和黨籍州長諾姆（Kristi Noem）也透過X平台表示：「嘿，拜登，過去這三年你做了很多蠢事，把你的數據交給中國可能會是最蠢的一件。拜登加入TikTok平台，和中國一起監視美國人民。」

面對朝野質疑聲浪，白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）12日表示，禁止在美國政府設備上使用TikTok的禁令「依然有效」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）則在同一場記者會上稱，她對拜登競選團隊進駐TikTok的決定並不知情。

根據民調機構「皮尤研究中心」（Pew Research Center）調查，美國30歲以下的選民中，近1/3是透過TikTok獲取新聞資訊。TikTok上個月告訴國會，目前有1.7億美國人使用TikTok，比起一年前的1.5億人增加不少。部分國會議員正呼籲政府將TikTok母公司「字節跳動」（ByteDance）列入出口管制名單，並試圖將該平台的禁令擴大至全國。