過年期間許多人外出訪友、聚餐，台中市陳姓男子訪友後，駕車行經南屯區同安南巷附近，疑因駕駛不慎，車子竟衝入稻田，且直挺挺卡在田間動彈不得，陳男還異想天開、試圖催油門脫困，最終仍告失敗，被警方聯繫拖吊業者救起，他也因酒測值達0.72mg／l遭法辦。
台中市警局第四分局春社派出所接獲報案，指稱有1輛自小客車一半的車身卡在田裡、無法動彈，請求員警協助，警員黃凱群立即聯想到同安南巷周邊因道路狹小，過去就曾多次發生民眾駕車不慎掉落田間的情況，立即出動到附近巡查，果然見到1輛小客車直接插在田裡。
誇張的是，小客車駕駛、62歲的陳姓男子竟還異想天開，試圖緊催油門脫困，卻始終沒辦法，最後只得聯繫拖吊業者協助將陳男救出。
警方調查，陳男當天中午到台中參加同學會，之後準備駕車返回北部，因不熟悉路況，使用導航協助駕駛，沒想到行徑路線越來越偏僻，再加上他中午聚餐時喝了些酒，不慎掉落近1米深的田間，陳男雖沒受傷，但過度驚嚇讓他酒意全消，酒測值仍達0.72mg／l遭法辦。
警方指出，該處路段因道路路幅狹小、會車不易，之前就曾發生有「阿伯」駕車跌落田裡的事件，被戲稱為「出事了阿北」地點。
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