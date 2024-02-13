空勤人員到場救援。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣消防局指揮中心11日晚間19時53分，接獲民眾報案指稱1名41歲林姓女子，在雪霸國家公園境內凱蘭特崑山北峰摔落山谷，搜救人員到場時，林女已罹難，而陳姓搜救員也因救援過程不慎摔傷骨折，空勤救援畫面13日曝光，讓不少人直說搜救員真的很辛苦，常常都是搏命救援。

空勤救援罹難山友，搜救人員滑落山谷骨折，空勤救援畫面曝。

來自新北市的林女，前天獨自前往雪山健行，當天不慎滑落邊坡，苗栗縣消防局獲報前往救援，林女身上攜帶Inreach設備自動發送座標回傳定位，由空勤協助將搜救人員吊掛至雪山北峰後挺進座標搜索。

搜救人員協助前往將林女遺體送下山。（民眾提供／李京昇苗栗傳真）

搜救人員在12日15時15分，發現林女時，她已明顯無呼吸心跳，由空勤人員13日早上11時53分，將大體吊掛至台中東勢河濱公園，交接給家屬。

救援過程，包括消防人員4人、新板義消3人、台灣樂山協會1人、雪霸服勤志工2人、山盟協會志工2人、雪霸處保育巡查員1人及雪警隊1人，稍早完成任務後，前往三六九營地集結準備下山。

另外，空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊， 12日接獲總隊勤務指揮中心電話通知，指前往救援的陳姓搜救人員滑落邊坡左手骨折，申請空中救援。

空勤人員昨天下午16時37分從台中機場起飛，並在下午16時54分抵達目標區，發現受傷的陳姓搜救員，目標區地處陡斜坡、低溫且積雪，由特搜隊員李法寬出艙實施吊掛，並在地面其餘救難人員協助下，順利將受傷搜救員吊掛進艙，返回清泉崗機場落地，交由救護車後送醫院。

空勤人員救援搜救人員的畫面也在今天曝光，不但在春節期間出勤任務，還在高山雪地中冒險搶救，讓許多人向他們致敬，也慶幸陳姓搜救人員目前返家休養後已無大礙。