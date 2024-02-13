淡水2醉漢路上開戰 超派畫面曝光！口噴三字經還搶警棍下場慘了

新北市淡水區日前有2名酒醉男子於馬路上互相推擠，由於危險行為已經影響周遭用路人，目擊民眾隨即報案處理。警方獲報趕抵，未料22歲許男竟不聽勸，怒罵「X你X」還動手動腳，另名64歲鄒男則一度要趁亂搶走員警配備的警棍。員警火速將2人壓制，訊後全案以妨害公務罪嫌移送偵辦；士林地檢署偵查終結，依妨害公務罪提起公訴。

警方表示，本起案件發生於去年10月4日下午2時許，有民眾報案指稱，淡水區中山路一處有2名酒醉男子在馬路上互相推擠，場面十分驚心動魄，危險行為也同時影響過路人安全。

警方趕抵現場，由於2人所處通行車道，為避免危險發生，柯姓員警隨即上前制止，未料許姓男子（44歲）不聽勸阻，動手推擠柯員，還叫囂辱罵「X你X」、「白目XX」，另鄒姓男子（64歲）還一度趁亂要搶走柯員配備的警棍。

淡水區中山路一處日前有2名酒醉男子在馬路上互相推擠，場面十分驚心動魄。（圖 / 劉詠韻翻攝）

員警將2名男子壓制逮捕後，訊後全案以妨害公務罪嫌移送偵辦。（圖 / 劉詠韻翻攝）

柯員將許、鄒2名男子壓制帶回，訊後全案以妨害公務罪嫌移送士林地檢署偵辦。士林地檢署去年12月19日偵查終結，並依妨害公務罪提起公訴。

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