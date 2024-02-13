部分勞工遭受職業災害後成為「身心障礙者」後，可申請就業服務法提供包括僱用獎助、職訓生活津貼、職場學習再適應等特定就業對象各式就業促進措施，但有勞工遭受職業災害後等級未達標因此無法申請相關獎勵，勞動部近期公告要把領過職災失能給付的勞工也納入特定就業對象，預估每年約增加2000人適用。

依就業服務法規定，目前特定就業對象包括獨力負擔家計者、中高齡者、身心障礙者、原住民、低收入戶或中低收入戶中有工作能力者、長期失業者、二度就業婦女、家庭暴力被害人、更生受保護人及15歲以上未滿18歲未就學未就業少年等。

依規定，特定就業對象可申請職業訓練生活津貼、求職交通補助金、臨時工作津貼、職場學習及再適應津貼並可補助參加技術士技能檢定費，聘僱特定對象的僱主則可以領取僱用獎助。

勞動部說明，依勞工職業災害保險及保護法規定，主管機關應規劃整合相關資源，依職業災害勞工需求，提供職業重建服務，協助職業災害勞工重返職場。

勞動部勞動力發展署身心障礙及特定對象就業組副組長何維敦說，無論什麼原因成為身心障礙者原本就可適用相關就業促進措施，部分勞工因職業災害導致難再重返職場，但又未達身心障礙程度有必要納入職業重建服務體系內協助，因此把領取職災失能給付的勞工納入協助對象中，預估每年約會增加2000人。

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