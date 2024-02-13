國民黨台北市議員鍾沛君點名國民黨立委洪孟楷，若有心想選新北市長，找適當時機就該宣布，洪回應，現在最想做的是「開議」，監督中央以及反應民意。對此，有網友認同鍾沛君的看法，並以新北市長侯友宜角逐總統大選為例，直言「選民要直白一點的政治人物」。

鍾沛君昨（12）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，洪孟楷選舉期間在每一個行政區都開一個競選總部，把每一張票都擠出來，就是為了「全國第一高票」的頭銜，並站在這個制高點上再去看下一盤。鍾沛君透露，她曾建議洪孟楷，若有意願要選新北市長，適當的時機就該表態，現在的選民已經不流行扭捏。

對此，洪孟楷今則在臉書PO出數張與鍾沛君的合照，並透露兩人認識將近10年，主持默契十足，卻是首次在新聞上被她點名。不過洪孟楷強調，發揮最強戰力，讓主流民意在立法院能夠被聽見被彰顯，才是現在他最想做的事。

洪孟楷表示，他現在最想做的事是要「開議」，要上工、要監督中央、要反應民意。洪孟楷說包括國會改革、520後邀新任總統當選人賴清德到立法院國情咨文及詢答、吹哨者保護法」及爭取地方建設等，以及許多參選立委時所做出的承諾，會一樣樣完成。

相關新聞被轉貼至PTT後引來不少議論，其中有網友認同鍾沛君的想法，並認為侯友宜當時真的太扭扭捏捏，搞到最後氣勢都不見了。該網友強調時代不同了，選民要直白一點的政治人物。另外也有網友表示「我選他，但原因是對手太爛，他真的要好好對待自己選區，任期滿再去選其他的」、「洪確實得形象轉變，可能要沉穩一點」、「KMT不想浪費一個潛力，就不要這麼早推洪」、「侯在市長選舉有吃到淺綠的票，洪能吃多少？」