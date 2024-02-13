藝人熊熊（卓毓彤）昔日以「國光女神」形象打開知名度，去年7月宣布與大5歲的前男友Mars結婚與懷孕，預產期是今年2月，現正處於卸貨倒數的狀態。她日前上節目，驚曝曾血崩到頭暈，求診婦產科才發現長了超大肌瘤，醫生直接幫她從私密處夾出，目前身體已經復原。

熊熊在節目《醫師好辣》中透露身體狀況，她與許乃麟主持麻將節目，因為長時間都要穿高跟截站著，加上有駝背習慣，工作時都將自己姿勢調整到很直挺，自己雖然沒有經前症候群，但是月經斷斷續續來了半年，某日工作結束後，她一站起來發現大血崩，血從大腿流下來的狀況好比流產，熊熊趕緊在助理陪伴下去看婦產科，醫師內診用鴨嘴鉗檢查說：「肌瘤長那麼大顆，妳都沒有發現嗎？」熊熊表示肌瘤大約5公分，而且長在子宮前面，因此醫師可以直接從私密處夾出來，但仍忍不住大喊：「好痛！好痛！」所幸現在身體已經恢復正常。

熊熊胯下流血不止是因為長了巨型肌瘤。（影片來源／醫師好辣 YT）

目前懷孕即將生產的熊熊，明明懷胎9個月但四肢比普通女生還纖細，臉蛋依舊保持得很好，看起來像是青春少女，令人震驚的是，熊熊本來就超有料的上圍，因為懷孕的關係，罩杯看似又升級，身材又更加火辣。

適逢過年，熊熊也在除夕夜更新社群動態，透露老公送了安太座紅包，笑稱「看來還是算懂生存」，圈內好友輪番送上祝福「生產順利」、「 等著看小公主，祝福順產」、「新年快樂，卸貨順利」，夫妻倆沉浸在迎接家庭新成員喜悅中。