詐騙集團猖獗，且詐騙手法、工具不斷推陳出新，令人防不慎防，但到底那些人容易被詐騙？命理師楊登嵙指出，龍年到來，包括生肖屬猴、馬、龍及狗的人分別因為白虎入宮、犯天狗或太歲、歲破等因素，今年要慎防遭詐騙有財物損失。

楊登嵙指出，詐騙手法包括Line訊息詐騙、ATM解除分期付款詐騙及假交友、網路購物、假警察或假檢察官等多種方式，甚至有朋友或同事假借投資名義行騙，呼籲民眾留意。

龍年最容易被騙的生肖有哪些？楊登嵙說，生肖屬猴的人今年財運自然亨通，只要勤於付出就能有不錯收益，但因「白虎」入宮，需要預防意外破財，尤其小心不可碰觸投機之財，在農曆5、6、9、10月要特別謹慎，防範未然。

楊登嵙指出，生肖屬馬的人今年財運也不錯，但因「天狗」入宮，橫財方面容易波動，不適宜沾手賭博、參與投資買賣也要謹慎，尤其在農曆3、7、12月要小心理財，節省不必要的開支。

此外，生肖龍的人今年「太歲」入宮，不適合投資、賭博或借錢給朋友，否則容易一敗塗地、有去無回，尤其在農曆1月、2月及5月、9月要特別留意；生肖狗的人犯「歲破」、「大耗」，也是有破財的徵兆，不適合幫人作保、容易被誣賴，最好事先準備一筆資金以應付意外之需。

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