香港影帝謝賢1960年憑藉《神鵰俠侶》一炮而紅，高大帥氣形象及精湛演技，深獲觀眾喜愛，更成為家喻戶曉的明星之一；近年來他的身體狀態一直是外界關注的焦點，而新年期他更傳出他癱瘓緊急送院，對此，張國榮前經紀人陳淑芬得知後相當憤怒，怒斥造謠者：「新年的時候，這樣詛咒老人家，真想問這個歹毒的始作俑者，居心何在！」

新年期間網上傳出謝賢大年初二癱瘓緊急送院，而張國榮前經紀人陳淑芬駁斥此消息「新年的時候，這樣詛咒位老人家，真想問這個歹毒的始作俑者，居心何在！」並曬出合照闢謠。

謝賢春節期間和經紀人陳淑芬聚會。（圖／翻攝IG）

陳淑芬透露，「大年初二聯同大老爺及閨密狄波拉與四哥（謝賢）拜年，四哥精神奕奕，狀態超好，開心的有說有笑吃著蘿蔔糕，看看電視，非常開心！本來沒打算post這張合照，因突然看到Youtube的不實新聞，感到非常憤怒，特別發放這張今午與四哥（謝賢）的合照，讓大家放心！」

事實上，現年87歲謝賢的健康狀況一直是外界關心的焦點，他2022年榮獲香港金像獎影帝時，曾因嘴巴歪斜、走路不穩，遭外界質疑健康亮紅燈，之後不時被傳出中風、命危。