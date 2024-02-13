292名台灣旅客跟團參加越南富國島5天4夜行程，因負責的年代旅遊與越南接地旅行社因款項爭議喬不攏，導致團客被丟包。交通部觀光署今（13）日表示，年代旅遊已跟地接社達成協議，依原訂時間於今、明天陸續返國，但其中一航班尚未確定是否飛，已要求該旅行社讓旅客平安回台，後續將查察旅行社是否違規。

觀光署指出，此次事件是因美加國際旅行社（年代旅遊）未付款給越南地接社造成的糾紛，目前年代旅遊已跟地接社達成協議，當地旅行社將會接待旅客完成行程，旅客沒有滯留情形，班機將會依原訂時間於今（13）日、明（14）日返國。

觀光署表示，其中有一班越竹航空尚未確定是否飛，年代旅遊將於今日與航空公司協調，觀光署已要求該旅行社務必讓旅客平安回到台灣。觀光署後續將會同品保協會至美加國際旅行社查察，是否違反旅行業管理規則及旅遊定型化契約相關規定，會依事證積極查辦，並促請該旅行社妥處旅客權益。