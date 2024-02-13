邁入第26年的苗栗𪹚（火旁）龍活動，13日大年初四正式起跑，在卓蘭峩崙廟、大湖酒莊廟埕廣場，展開祥龍祈福藝文展演，透過龍隊到縣內重要廟宇舞動共同祈福，讓走春民眾新年更吉祥。

苗栗𪹚（火旁）龍活動由苗栗市公所主辦，今年適逢龍年，主題定為「龍王會」，系列活動大年初四正式登場，接連兩天的「祥龍巡庄」今天在卓蘭峩崙廟、大湖酒莊熱鬧展開。

早年苗栗縣台3線沿線許多鄉鎮市都有𪹚（火旁）龍習俗，但隨著時代變遷，多集中在苗栗市周邊，為讓民眾重溫與感受𪹚（火旁）龍文化，市公所將系列活動擴及頭份、頭屋與卓蘭等鄉鎮。

由於寺廟是客家人傳統過年聚集、走春的據點之一， 「祥龍巡庄」以往除選在知名觀光景點區域，近年也選在各大廟埕廣場，「祥龍巡庄」也在過年期間帶給民眾喜氣。

今天「祥龍巡庄」在卓蘭、大湖展演後，受到廣大遊客圍觀注目，現場喜氣洋洋，活動明天將赴頭份永貞宮、頭屋文德宮等廟埕廣場。接著2月18日在玉清宮廣場，將舉行祥龍點睛及貓裏客家龍競技，參與神龍祈福陣的民眾，今年可獲得「龍神會幫你-點睛福卡」紀念組，讓民眾可於福卡上親自體驗「點睛」，並寫下新年願望，感受祝福的意義。

有較大變革的則是2月23日登場的民俗踩街，踩街路線起點改從苗栗高中旁府前路出發，經過苗栗市公所、再一路行進至府東路，再轉至縣府路，終點為市民廣場北側-即縣府前廣場。邀集多組專業藝文踩街團隊及定點社區團隊合計40支隊伍，路線集中縮短、整體精彩度提高。

「𪹚（火旁）龍之夜」2月24 日將在苗栗市河濱公園震撼登場，除了龍隊輪番上陣接受鞭炮強力火旁龍以外，「火旁龍文創劇-龍王會」加上「火龍舞劇全新升級版」演出，將帶給民眾獨一無二的視覺震撼，2月26日在苗栗市五文昌廟舉辦化龍返天儀式。

另外，街道景觀布置「亮」麗登場，台鐵局苗栗站西站可以看到「金龍寶藏」閃耀整片通道、廣場旁的客家龍神壇則有「與龍共舞」造景、火車站東站「神龍騰躍」綻放光芒；中正路南苗沿途至北苗，分別設計了「龍飛鳳祥」「花現苗栗」「龍韻苗香」等各具特色的光環境設計；南苗三角公園 上方懸掛一尾以客家花布製成的燈籠共同構成了這尾「龍騰萬里」氣勢磅礡的龍身。燈飾亮燈時間到2月26日前，每天晚間5點半至午夜12點。