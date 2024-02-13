台南北門南鯤鯓代天府10日抽出國運籤，為第34籤「潘必正進士及第」，廟方認為，此籤是中上籤，然而，有解籤師指出，此籤是60甲子籤詩系統中，最兇、最可怕的一張，它怎麼會成為國運籤？

臉書粉專「興趣使然的解籤師」11日發文表示，在看到抽出「潘必正進士及第」的籤詩時，他的心揪了一下，因為廟方雖說這支籤是中上籤、籤詩故事也選擇字面上比較好看的「潘必正進士及第」，但它最廣為流傳的故事，是「李世民遊地府」。

「興趣使然的解籤師」說明，這首籤詩要先從籤詩故事「李世民遊地府」開始解，此故事典故出自《隋唐演義》第68回，大意是唐太宗李世民無意間魂遊地府，與十殿閻王有一番對談，對方告訴他，地府中有三條冤魂要向他索命，分別是逕河龍王，兄弟李建成和李元吉。

而由於李世民一生殺戮太過，只該當13年皇帝，掌管生死簿的判官、李的舊臣崔珏，在發現他只能當13年皇帝後，急忙以毛筆加了兩筆，讓李當皇帝的命數成為33年，十殿閻王不察，便讓李還陽。在這之後，李世民心生恐懼，連忙舉行大規模水陸法會，普渡天下無形眾生。

「興趣使然的解籤師」解析，前兩句籤詩「不須作福不須求，用盡心機總未休」，是在說唐太宗命數已定，不必跟神明求任何事；若從國運籤的角度解讀，則是在告知準總統賴清德，2024年台灣的運氣非常不好，就算極為努力治國，仍可能陷入泥淖。

第三句「陽世不知陰世事」若用來解讀國際情勢，是在暗示美中台關係，很可能出現美中兩國達成某種協議，讓台灣成為犧牲品，且執政當局完全被矇在鼓裡；若用來解讀國內政局，則是在野兩黨達成一致協議，但執政的民進黨完全狀況外的情況。

最後一句「官法如爐不自由」，「興趣使然的解籤師」指出，「如爐不自由」就好比一個滾燙的火爐，無法用手移開，若用前面提到的美中台三邊關係來解讀，代表台灣面對中美決議無法抵抗，只能全盤接受；拿來解釋國內政局，則可解讀賴清德是個弱勢總統，很有可能遭在野陣營聯手夾擊，施政手段處處受阻，才會「官法如爐不自由」。

雖然這張籤極度凶險，但「興趣使然的解籤師」也提到，這並非沒有轉機，「神明慈悲，都會留下一些後路，畢竟這牽涉的是整個台灣」，在故事中陽壽已盡的李世民，就遇到崔珏幫忙延壽。因此他建議，若執政當局想逆轉國運，就必須找到能在暗中運作、穿針引線的人或團體，做出最好最適當的安排。

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