大年初三天氣晴朗提高遊客出遊意願，全市各商圈及景區湧入大量遊客，共計50萬人次到訪，相較去年同期增加20％。（市府觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

2024台灣燈會安平燈區從2月3日熱鬧啟燈以來，短短10天即吸引236萬人次參觀，大年初三更湧入高達47萬8000餘人，創下單日參觀新高紀錄。大年初五春節連假最後一天適逢西洋情人節，市府在活動現場除安排許多精彩節目，也特別規畫情人節活動，市長黃偉哲邀請全台民眾到安平燈區尋找浪漫與幸福。

黃偉哲表示，安平燈區的「空中展演三部曲」無人機表演備受好評，演出總能引起讚嘆連連，但多數人不知道的是，空中展演璀璨光芒、複雜的無人機隊形變換，全部都由台南創業的無人機團隊完成。

黃偉哲指出，本屆台灣燈會採用台灣本土開發的無人機技術，從劇本分鏡設計、路徑動畫製作，到硬體的機體設計與測試，均在台南沙崙科學城完成，透過台灣燈會民眾可以見證台灣在無人機產業的發展，已經達到國際級的水準，直到3月10日閉燈前，每周末晚間7點45分都有空中展演。

市府認為，安平燈區有許多浪漫、寓意深遠的燈座，例如：河光往事往事區有「無限光景」、「我在這裡為你祈禱」；台南400區有「無限圓」、「永恆的寓意」、「源遠流長」、「時光」等，件件都象徵愛的圓滿、眷戀、在永恆時光中的無限美好，非常適合夫妻、情侶約會拍照放閃。

市府還說，2月14日情人節當天有許多精采表演活動，下午4點開始「草地舞台」有LAD多元藝術團隊《龍年球好運！好運轉轉來！》；另外，在林默娘公園停車場的主舞台，下午5點有「藝姿舞集」演出《台南迎鬧熱》、晚間7點有「清華閣周祐名掌中劇團」、晚間8點有「十鼓擊樂團」演出《鼓動風華》等。

此外，市府在安平燈區現場也規畫浪漫情人節活動「大魚的祝福-與情人有約-2024情人節活動」，邀請全國情侶前來2024台灣燈會安平燈區拍照打卡，即可至i2服務台領取活動專屬祈願卡，並懸掛於安平重要地標「大魚的祝福」祈願燈林，讓大魚的祝褔共同見證彼此堅貞的愛情。

市府觀光旅遊局長林國華則指出，2024台灣燈會在台南，安平燈區及埕南燈區都已啟燈，加上溪北地區打響名號的鹽水月津港燈節，以及首屆舉辦就受到親子遊客好評的新營波光節，搭配台南各廟宇的傳統燈會，像成功燈會、普濟殿燈會等，讓台南夜間成為燈光藝術之城，歡迎大家到各燈區欣賞不同主題特色的燈光作品。

觀旅局統計，大年初三天氣晴朗提高遊客出遊意願，安平老街、新化老街、鹽水老街、國華海安商圈等街區，以及虎頭埤風景區、關子嶺風景區、梅嶺風景區、葫蘆埤、德元埤等郊外景區都湧入大量遊客，共計50萬人次到訪，相較去年同期增加20％。

大年初四上午已有大批遊客湧至安平老街、國華海安商圈、南鯤鯓代天府和孔廟文化園區等熱門景點，上午遊客人數超過4萬人次以上，預期下午也將持續出現遊客人潮，到台南享受最具年味的年節假期。