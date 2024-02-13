據中國駐美國大使館網站表示，大年初二11日晚間，中國駐美國大使謝鋒和夫人王丹應邀出席華盛頓地區同鄉會聯合會主辦的2024年華府春晚，與當地1200多名僑胞共同觀看演出。他也強調，去年中美元首在舊金山成功會晤，推動中美關係止跌企穩，明確了雙方共同努力的「舊金山願景」，中美關係又一次站上新的起點。

謝鋒在晚會現場發表致詞，先向僑胞送上新春祝福，表示不管是在北京看央視春晚，還是和大家一起看華府春晚，都同樣溫馨、倍感親切。

謝鋒說，剛剛過去的癸卯兔年很不平凡，中國疫情防控平穩轉段，經濟總體回升向好，中國式現代化扎實推進。中美元首在舊金山成功會晤，推動中美關係止跌企穩，明確了雙方共同努力的「舊金山願景」，中美關係又一次站上新的起點。

謝鋒表示，廣大旅美華僑華人紮根當地，積極融入美國主流社會，堅定支持中美關係發展，弘揚中華優秀文化，為當地經濟社會發展作出了積極貢獻，為促進中美交流合作發揮了重要作用，也用行動證明，中華兒女到哪裡都能紮根開花、大放光彩。

謝鋒表示，今年華府春晚的主題是「飛翔夢想，喜迎春來」，祝願祖國繁榮昌盛，祝願中美關係回穩向好，也祝願在甲辰龍年激發生龍活虎的幹勁，展現龍騰虎躍的氣勢。