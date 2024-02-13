談及健康飲品，蘋果醋絕對榜上有名。對此，營養師林俐岑指出，在餐前喝一些蘋果醋，有助於開胃及消化，不僅如此，其還具有幫助新陳代謝、促進鈣質吸收、穩定三高、消除疲勞等作用，可說好處多多，尤其對於亞健康族群、餐餐外食族或肉食主義者來說，非常適合飲用。

林俐岑在粉專「林俐岑營養師的小天地」發文表示，蘋果醋主要是選用新鮮蘋果，於溫控的環境下，加入醋酸母菌發酵釀造而成，若製程中未經過濾、無加熱步驟的蘋果醋，可以稱為「蘋果生醋」，保留醋酸母菌的活性及營養，能夠幫助新陳代謝，刺激腸道蠕動，有助於排便。

此外，林俐岑接著指出，蘋果醋因富含有機酸及礦物質，在身體代謝後為鹼性物質，因此其為很不錯的鹼性食品，但能否去影響血液的酸鹼值來調整酸鹼體質，這就有些過度神化了。整體來說，蘋果醋確實能為身體帶來正面影響，和市售的含糖飲料相比更是屬於健康飲品。

林俐岑還提到，早在2005年的國際歐洲期刊就發表，關於蘋果醋和血糖調節的關係，研究結果發現，給予蘋果醋的補充，可以提高胰島素的敏感度，血糖的調節會較佳，能避免血糖大幅度波動，穩定胰島素的分泌，從而有助於體重管理。因此，蘋果醋對於亞健康族群、餐餐外食族或肉食主義者來說，是個不可多得的保健飲品。

林俐岑並進一步整理出蘋果醋的5大健康好處如下，以供民眾參考：

1、幫助新陳代謝：未過濾且保留醋酸母菌的蘋果生醋，能幫助新陳代謝。

2、刺激食慾：帶酸味的蘋果醋，可以刺激唾液分泌。

3、促鈣吸收：料理中加些醋，促進鈣質釋出、幫助吸收。

4、穩定三高：提高胰島素敏感度，相對穩定血糖；幫助調解血壓、保養血管。

5、消除疲勞：促進有氧代謝，減少乳酸堆積。

至於蘋果醋該如何應用於日常飲食中？林俐岑分享，可以將蘋果醋加水稀釋飲用，若比較怕酸者，水就多加一些；此外，若沒有血糖問題的人，也可以加入少許的蜂蜜或水果丁，增添風味。